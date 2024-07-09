В Белгородской области уничтожили украинские БПЛА

Над территорией Белгородской области были уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

В заявлении отмечается, что попытка атаки беспилотниками самолетного типа произошла приблизительно в 17:20 мск.

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили дроны над территорией региона.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова атаковали беспилотниками населенные пункты региона.

Гладков также рассказал, что украинские беспилотники сбросили несколько взрывных устройств на крышу многоквартирного дома в селе Безымено Грайворонского городского округа, что привело к возгоранию. Пожар быстро потушили.

Кроме того, сообщалось, что в ночь на 9 июля силы противовоздушной обороны уничтожили 38 беспилотных летательных аппаратов ВСУ на территории России, сообщали в Минобороны РФ.

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