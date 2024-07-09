В Кремле отреагировали на попадание ракеты в детскую больницу в Киеве

Попадание украинской ракеты ПВО в результате сбоя в детскую больницу «Охматдет» в Киеве стало «PR-операцией на крови» для украинской власти. Об этом в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это все такие PR-операции, причем PR-операции на крови. Очевидно, что была недолжным образом применена антиракета, которая и попала в эту больницу детскую», — заявил Песков.

Песков добавил, что украинские власти планировали использовать падение ракеты на больницу, где проходят лечение в том числе онкобольные дети, в качестве фона, который мог бы сопровождать участие Владимира Зеленского в саммите Североатлантического альянса. Мероприятие пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала попадание западной ракеты по больнице в Киеве подтвержденным фактом. По ее словам, речь о ракете ЗРК NASAMS.

Ранее в Кремле обвинили ВСУ в повреждении больницы в Киеве.