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В США считают невозможным для Украины вернуться к прежним границам

NYT: Украина практически не имеет шансов вернуться к границам 2014 года

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Pavlo Palamarchuk/Reuters

Украина практически не имеет шансов вернуться к границам до 2014 года, однако у страны растут шансы на вступление в НАТО и Европейский союз. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на неназванные американские официальные лица.

В частном порядке американские чиновники в беседах с журналистами издания отмечают, что шансов вернуть себе утерянные территории у Украины очень мало — и единственное, на что могут рассчитывать в Киеве — это сближение с НАТО и Евросоюзом.

Но и этого можно достичь только через заметные и существенные успехи на поле боя. Утверждается, что это даст основание Западу называть Украину «победителем» в конфликте с Россией.

До этого бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович указал на сенсационный разворот в высказываниях и политике Владимира Зеленского.

По словам Арестовича, в последние недели Владимир Зеленский и другие представители власти Украины заявляют о готовности провести переговоры о завершении боевых действий до конца года.

Ранее Рогов назвал «мирные» обещания Зеленского лукавством.

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