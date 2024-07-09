Российские военные сбили украинский дрон над Белгородской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

Отмечается, что это произошло около 15:20 мск. Дрон был самолетного типа.

Незадолго до этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские БПЛА атаковали Шебекино, Шебекинский городской округ, Грайворонский городской округ и Краснояружский район.

В ночь на 9 июля силы противовоздушной обороны уничтожили 38 беспилотных летательных аппаратов ВСУ на территории России, сообщали в Минобороны РФ.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.