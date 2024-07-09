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Украинский дрон атаковал подстанцию комбината в Курской области

Смирнов: дрон ВСУ атаковал подстанцию комбината в Судже Курской области

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Телеграм-канал «Алексей Смирнов»

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал подстанцию маслодельного комбината в Судже Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

По его словам, атака привела к пожару. Никто из работников предприятия не пострадал. В настоящее время возгорание ликвидирует бригада пожарной части, рассказал чиновник.

Незадолго до этого украинский дрон атаковал в Судже заправочную станцию и приехавших на место пожарных.

В ночь на 9 июля российские средства противовоздушной обороны сбили над Курской областью четыре украинских дрона. Все они были самолетного типа. Беспилотники противника сбили в Курском и Октябрьском районах.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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