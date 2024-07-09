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Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи в ДНР, ЛНР и Харьковской области

МО РФ: группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и отразила атаку ВСУ

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Евгений Биятов/РИА Новости

Подразделения российской группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям шести бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области, Макеевка, Червоная Диброва Луганской народной республики и Торское Донецкой народной республики. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

Также российские военные отразили атаку штурмовой группы 144-й пехотной бригады ВСУ. Украинская армия потеряла до 420 военнослужащих, танк и четыре пикапа.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы силы РФ поразили две 155 мм самоходные артиллерийские установки «Krab» производства Польши , 155 мм гаубицы М777 и М198 производства США, 122 мм самоходную артустановку «Гвоздика», три 122 мм гаубицы Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и четыре полевых склада боеприпасов.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что на Купянском направлении российские военные заняли позицию ВСУ на господствующей высоте у населенного пункта Степовая Новоселовка и уничтожили опорник в районе реки Гнилица.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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