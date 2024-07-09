Минобороны России сообщило о взятии села в ДНР

Российские войска взяли под контроль село Яснобродовка в ДНР. Об этом сообщило министерство обороны РФ в своей сводке о ходе военной операции.

В ведомстве рассказали, что подразделения группировки войск «Центр» также улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям нескольких бригад и батальона ВСУ в районах населенных пунктов Красноармейск, Миролюбовка, Тимофеевка, Водяное Второе и Торецк.

5 июля Минобороны РФ сообщало, что российские войска за неделю взяли под контроль пять населенных пунктов. Согласно данным ведомства, подразделения группировки войск «Запад» теперь контролируют населенный пункт Степовая Новоселовка Харьковской области, а подразделения «Южной» группировки войск — поселок Спорное и район Новый города Часова Яра в ДНР.

Кроме того, под контроль военных РФ перешли населенные пункты Шумы, Новоалександровка и Новопокровское ДНР.

8 июля глава ДНР Денис Пушилин заявлял об эвакуации первых 12 человек из перешедшего под контроль российской армии села Сокол.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.