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Российские военные продвинулись на Купянском направлении

Марочко: ВС РФ заняли позицию ВСУ на господствующей высоте под Купянском

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Сергей Аверин/РИА Новости

На Купянском направлении российские военные заняли позицию Вооруженных сил Украины (ВСУ) на господствующей высоте у населенного пункта Степовая Новоселовка и уничтожили опорник в районе реки Гнилица. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

По его словам, в результате активных боевых действий силы РФ выровняли свои передовые порядки в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Песчаное.

Марочко добавил, что в районе Табаевки российские подразделения также оборудовали несколько защищенных позиций и укрепили дополнительными огневыми точками оборонительный рубеж.

До этого координатор николаевской ячейки пророссийского подполья на Украине Сергей Лебедев сообщил, что российские войска нанесли удар по административному зданию неподалеку от города Купянска в Харьковской области. В результате удара было уничтожено около роты ВСУ, а также две единицы техники.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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Операция на Украине
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