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В Филиппинском море прошли совместные учения российских и китайских кораблей

Корвет «Совершенный» и боевые корабли КНР провели учения в Филиппинском море

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Ильдус Гилязутдинов/РИА Новости

Российский корвет «Совершенный» совместно с боевыми кораблями Военно-морских сил (ВМС) КНР провели тренировки в акватории Филиппинского моря. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту РФ.

Из заявления следует, что среди китайских судов в учениях приняли участие эсминец «Иньчуань» и фрегат «Хэншуй». Также к тренировкам присоединился экипаж универсального транспорта снабжения «Вэйшуньху».

«Корвет «Совершенный» Тихоокеанского флота совместно с отрядом боевых кораблей ВМС НОАК (Народно-освободительной армии КНР. — «Газета.Ru») <…> провели тренировки по досмотру подозрительного судна в ходе совместного военно-морского патрулирования в акватории Филиппинского моря», — рассказали в пресс-службе.

Во время проверки подозрительного судна моряки из РФ и КНР отработали алгоритм совместных действий досмотровых групп, уточняется в сообщении.

8 июля российские корветы «Резкий» и «Громкий» вышли из главной базы Тихоокеанского флота во Владивостоке для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). В частности, экипажи судов отработали экстренное приготовление к бою и провели тренировку по отражению атак дронов.

Ранее атомные подлодки Северного флота РФ выполнили пуски ракет в акватории Баренцева моря.

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