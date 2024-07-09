Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Губернатор рассказал, как сбивали десятки атаковавших Ростовскую область дронов

Губернатор Голубев: атаковавшие Ростовскую область дроны сбивали всеми способами

close
100%
Inna Varenytsia/REUTERS

Атаковавшие Ростовскую область дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбивали всеми доступными способами и средствами. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев в Telegram-канале.

За ночь 9 июля над регионом уничтожили 21 украинский беспилотник.

По словам Голубева, при перехвате дронов военные задействовали авиацию, зенитно-ракетные комплексы и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Также в регионе работали мобильные бригады противодействия беспилотникам, отметил губернатор.

До этого в Минобороны сообщили, что за прошедшую ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 38 беспилотных летательных аппаратов ВСУ на территории России.

Отмечается, что уничтожены и перехвачены три беспилотника над территорией Белгородской области, семь беспилотных летательных аппаратов над территорией Курской области, два БПЛА над территорией Воронежской области, 21 беспилотник над территорией Ростовской области и пять беспилотников над территорией Астраханской области.

Ранее стало известно, что два человека получили ранения после атаки ВСУ на Белгородскую область.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами