Губернатор рассказал, как сбивали десятки атаковавших Ростовскую область дронов

Атаковавшие Ростовскую область дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбивали всеми доступными способами и средствами. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев в Telegram-канале.

За ночь 9 июля над регионом уничтожили 21 украинский беспилотник.

По словам Голубева, при перехвате дронов военные задействовали авиацию, зенитно-ракетные комплексы и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Также в регионе работали мобильные бригады противодействия беспилотникам, отметил губернатор.

До этого в Минобороны сообщили, что за прошедшую ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 38 беспилотных летательных аппаратов ВСУ на территории России.

Отмечается, что уничтожены и перехвачены три беспилотника над территорией Белгородской области, семь беспилотных летательных аппаратов над территорией Курской области, два БПЛА над территорией Воронежской области, 21 беспилотник над территорией Ростовской области и пять беспилотников над территорией Астраханской области.

Ранее стало известно, что два человека получили ранения после атаки ВСУ на Белгородскую область.