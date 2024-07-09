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Глава Минобороны ФРГ запросил дополнительные €4 млрд для военной помощи Украине

Spiegel: глава МО ФРГ Писториус запросил еще €4 млрд на 2024 год для помощи ВСУ

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Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Министр обороны Германии Борис Писториус в преддверии саммита НАТО запросил дополнительные €4 млрд на 2024 год для оказания военной помощи Украине. Об этом сообщает Der Spiegel.

По данным издания, Писториус запросил дополнительные средства у министра финансов ФРГ Кристиана Линднера, поскольку большая часть из €7 млрд, выделенных на поддержку Украины в текущем федеральном бюджете, израсходована или связана контрактами. На новые поставки вооружений на вторую половину 2024 года осталось чуть менее €200 тыс.

Писториус неофициально оповестил Линднера, что объем военной помощи украинским войскам должен быть увеличен еще на €4 млрд во второй половине 2024 года.

Der Spiegel пишет, что министр обороны рассчитывает использовать полученные средства для доставки на Украину в 2024 году большего количества боеприпасов, запасных частей и, возможно, танков Leopard 1A.

Ранее немецкое издание Welt написало, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году.

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