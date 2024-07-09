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Военный эксперт объяснил, почему крайне важно не допустить угона Ту-22М3

Военкор Шлепченко: вместе с угнанным Ту-22М3 Киев мог получить технологии

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Министерство обороны РФ/РИА «Новости»

Военный обозреватель Влад Шлепченко в эфире Tsargrad.tv прокомментировал попытку украинских спецслужб перегнать на свою территорию российский стратегический ракетоносец Ту-22М3. Он подчеркнул, что России, как и любой стране, крайне важно, чтобы противник не имел возможности осуществлять подобного рода диверсии, поскольку это подрыв обороноспособности государства.

Эксперт пояснил, что самолеты перегоняют не для того, чтобы «похвастать», а чтобы завладеть ценной информацией, изучить устройство воздушного судна. Комплексы радиоэлектронной борьбы, системы навигации, вооружение — все оказывается в распоряжении противника, отметил Шлепченко.

Накануне ФСБ России сообщила, что пресекла попытку спецслужб Украины организовать угон Ту-22М3. Российскому летчику, которого пытались завербовать, пообещали $3 млн и гражданство Италии. Его также пытались запугать угрозами в адрес родственников. Что за самолет хотели угнать и мог ли летчик сделать это в одиночку, рассказал военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Ранее ФСБ заявила, что оперативная игра при пресечении угона Ту-22 помогла ударить по аэродрому ВСУ.

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