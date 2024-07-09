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В ДНР заявили об оставлении позиций украинскими военными на Покровском направлении

ТАСС: бойцы двух бригад ВСУ покинули позиции на Покровском направлении

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Evgeniy Maloletka/AP

Военнослужащие двух бригад Вооруженных сил Украины покинули позиции на Покровском направлении. Об этом заявил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах ДНР.

Он рассказал, что две украинские бригады стояли в районе населенных пунктов Евгеновка и Новоселовка Первая.

По его словам, для подразделений ВСУ «сложилась не самая завидная ситуация».

«Там стояли две бригады, и их личный состав ушел вглубь своей обороны. Не выдержали натиска», — сказал источник.

На этом участке украинская армия понесла большие потери личного состава и техники, включая БМП Bradley, Abrams и три пикапа, добавил представитель силовых структур.

8 июля начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявлял, что Вооруженные силы Украины пытались разрушить химически опасные объекты в ДНР и ЛНР.

По его словам, такие попытки предпринимались неоднократно. Подробностей он не привел.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.

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