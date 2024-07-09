В Одессе неизвестные сожгли дотла машину военного

В Одессе неизвестные в очередной раз сожгли машину, которая принадлежит военному. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

По данным издания, злоумышленники подожгли зеленый пикап, после чего машина сгорела дотла.

За пару дней до этого в Одессе неизвестные сожгли автомобиль другого украинского военнослужащего. Инцидент произошел во дворе многоквартирного дома. Примерно в 1:00 (совпадает с мск) неизвестный поджег автомобиль Volkswagen. Пожар потушили через 10 минут, автомобиль получил повреждения.

7 июля похожий инцидент случился в Киеве. Сообщалось, что машина, которую подожгли неизвестные, стояла во дворе и на ней была военная символика. В итоге полностью сгорела передняя часть авто.

До этого депутат Верховной рады Украины Руслан Горбенко заявлял, что в определенных случаях представители территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкомата в России) имеют право применять силу по отношению к гражданам. Речь идет о ситуациях, когда жители страны отказываются выполнять их законные требования в рамках мобилизации населения.

Ранее в Одессе автомобиль «прокатил» на капоте сотрудников ТЦК.