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Граждан Индии уволят из российской армии после просьбы премьера Моди

NDTV: всех индийцев уволят из российской армии после встречи Моди и Путина

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Станислав Красильников/РИА Новости

Россия согласилась уволить всех служащих в российской армии граждан Индии после того, как премьер-министр страны Нарендра Моди поднял этот вопрос в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным во время визита в Москву. Об этом сообщает индийский телеканал NDTV со ссылкой на источники.

Премьер-министр Индии, по информации телеканала, поднял этот вопрос на частном ужине, который Путин устроил накануне вечером.

«Россия согласилась уволить всех индийцев, служащих в ее армии, и содействовать их возвращению», — сказали источники NDTV.

По их словам, на неформальной встрече Путин также поздравил Моди с переизбранием на третий срок и рассказал о растущем статусе индийской экономики.

В материале говорится, что, по предварительным данным, около двух десятков индийцев были вынуждены участвовать в боевых действиях после того, как агенты обманом заставили их отправиться в Россию под предлогом получения высокооплачиваемой работы.

До этого министр иностранных дел Индии Виная Кватру сообщал, что в настоящее время в боевых действиях на стороне российских войск могут принимать участие от 30 до 40 граждан Индии.

Ранее в Госдуме высказались о компенсациях иностранным участникам военной операции.

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