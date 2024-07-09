В МО РФ заявили, что иностранные наемники на Украине открыто говорят о потерях

Иностранные наемники на Украине открыто кричат в радиоэфире о своих потерях. Об этом рассказал оператор мобильного пункта поиска и определения радиосетей с позывным «Горыныч» в видео министерства обороны РФ, передает РИА Новости.

По его словам, в радиоэфирах попадались англоязычные наемники, они заявляли о наличии раненных и просили их срочно эвакуировать с поля боя.

В ходе специальной военной операции операторы комплекса радиоразведки «Торн» российской группировки войск «Север» в режиме реального времени перехватывают радиопереговоры и устанавливают местонахождение военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Министерство обороны РФ отмечает, что украинские военные часто прибегают к сотовой связи, и радиоразведка группировки войск «Север» такие переговоры улавливает и может узнать месторасположение абонентов. В одном из таких эфиров украинский военнослужащий сообщает о потерях и в отчаянии требует прислать опытных бойцов в подкрепление.

Ранее в Кремле рассказали об операции «Наемник».