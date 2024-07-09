ВС РФ ликвидировали колонну военной техники ВСУ в Сумской области

Вооруженные силы РФ с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» уничтожили колонну военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Стецковке Сумской области. Видео с моментом атаки опубликовали в пресс-службе Минобороны.

По данным ведомства, российским военным удалось уничтожить склад артиллерийских боеприпасов, 20 военных автомобилей для перевозки боеприпасов и личного состава, а также до 65 солдат ВСУ.

До этого сообщалось, что российские военные при помощи авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии уничтожили три пусковые установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США и до десяти иностранных специалистов, обслуживавших данные системы.

Кроме того, в Минобороны РФ сообщали, что российские военные уничтожили танк Abrams в Донецкой народной республике, а также отразили пять контратак группировок ВСУ. В общей сложности с начала СВО российские войска уничтожили 626 самолетов, 277 вертолетов, 27344 беспилотника, 540 зенитных ракетных комплексов, 16528 танков и другой украинской техники.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.