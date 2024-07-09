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Рогов сообщил об ударе по линии обороны ВСУ в Запорожье

Общественник Рогов сообщил об ударе по линии обороны ВСУ под Ореховым

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

На Ореховском направлении запорожской линии фронта ВС РФ нанесли серию ударов по линии обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), из-за чего противник получил серьезные повреждения. Об этом сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его данным, удары наносили российская авиация и артиллерия. Войска ВС РФ не дают украинским солдатам выстроить надежную систему оборонительных позиций, пояснил Рогов.

До этого в подполье сообщили, что в Запорожье российские военные нанесли удар по бригаде ВСУ, которая была причастна к обстрелам Донецка. По словам источника РИА Новости, ВС РФ ликвидировали технику НАТО и до 40 военных.

Также подполье сообщило об ударах ВС РФ по заводу в Харьковской области. По словам координатора подполья Сергея Лебедева, ударом нескольких БПЛА «Герань» уничтожили цистерны с горюче-смазочными материалами, склад с боекомплектами и здание, которое использовали ВСУ как место дислокации.

Ранее в Британии предупредили Украину о приближающейся катастрофе.

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