В Запорожье российские военные нанесли удар по бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая была причастна к обстрелам Донецка. Об этом сообщили РИА Новости в подполье.

По словам источника, ВС РФ ликвидировали технику НАТО и до 40 военных.

Накануне координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины под удар попало здание предприятия, где обшивали защитными сетками тяжелую военную технику. По его данным, удар пришелся по зданию горно-обогатительной компании «Метинвест», где было налажено производство металлических сеток для установки их на боевые машины пехоты (БМП) и танки.

До этого подполье сообщило об ударах ВС РФ по заводу в Харьковской области. По словам Лебедева, ударом нескольких БПЛА «Герань» уничтожили цистерны с горюче-смазочными материалами, склад с боекомплектами и здание, которое использовали ВСУ как место дислокации.

Ранее сообщалось, что ВС РФ поразили состав с техникой ВСУ в Лозовой.