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За ночь в регионах России сбили 38 беспилотников

Минобороны: силы ПВО ночью перехватили 38 БПЛА ВСУ на территории России

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MOD Russia/Global Look Press

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 38 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории России. Об этом сообщает министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены три беспилотника над территорией Белгородской области, семь беспилотных летательных аппаратов над территорией Курской области, два БПЛА над территорией Воронежской области, 21 беспилотник над территорией Ростовской области и пять беспилотников над территорией Астраханской области», — говорится в публикации.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотники ВСУ атаковали два населенных пункта Шебекинского городского округа. Есть разрушения. В поселке Красное повреждения получили шесть двухквартирных и два частных дома. В селе Ржевка БПЛА сдетонировал на кровлю частного дома, в результате чего произошел пожар, который оперативно потушили.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

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