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Российские саперы очистили заминированный при помощи дронов участок в Запорожской области

Минобороны: саперы очистили заминированную БПЛА местность в Запорожской области

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Евгений Биятов/РИА Новости

Саперы гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» на Ореховском направлении в Запорожской области очистили заминированный противником при помощи беспилотников район. Об этом, ссылаясь на министерство обороны РФ, сообщает РИА Новости.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дистанционно заминировали район, сбросив с дронов взрывные устройства. Российские саперы, получив заявку на разминирование местности, обнаружили значительное количество противопехотных и противотанковых мин.

Командир технического взвода инженерно-саперного полка с позывным «Ростов» сообщил, что противники использует разного рода боеприпасы, мины и самоделы, самопалы в абсолютно разных и неожиданных местах и исполнениях.

Он отметил, что работа сапера в зоне специальной военной операции заключается в основном в сопровождении штурмовых групп и осмотре заминированных территорий.

До этого сообщалось, что инженерное подразделение группировки «Юг» разминировало дороги в районе Парасковиевки и Новомихайловки Донецкой области.

Ранее сообщалось, что в российской армии может появиться новый робот-сапер.

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Операция на Украине
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