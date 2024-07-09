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Расчет российского беспилотника сорвал ротацию ВСУ под Авдеевкой

Минобороны: расчет БПЛА Zala сорвал ротацию ВСУ на Авдеевском направлении

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Иван Родионов/РИА Новости

Расчет разведывательного беспилотника Zala российской группировки войск «Центр», уничтожив опорный пункт и бронетехнику украинской армии, тем самым сорвал ротацию противника на Авдеевском направлении. Об этом со ссылкой на министерство обороны РФ сообщает ТАСС.

Операторы беспилотного летательного аппарата обнаружили район сосредоточения личного состава и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на опорном пункте, замаскированном в лесистой местности. Российские военные передали координаты цели расчетам ствольной артиллерии и расчетам барражирующего боеприпаса «Ланцет», которые оперативно нанесли удар, уничтожив опорный пункт и бронетехнику ВСУ и сорвав их ротацию.

В военном ведомстве отметили, что разведывательный дрон Zala позволяет постоянно наблюдать за местностью. Мощный двигатель и современная система контроля дает беспилотнику возможность работать даже при плохой погоде.

До этого сообщалось, что для обнаружения позднее уничтоженного противника на правом берегу Днепра использовался беспилотный летательный аппарат Zala.

Ранее военные ВСУ заявили, что российская армия применяет гораздо больше дронов, чем раньше.

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Операция на Украине
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