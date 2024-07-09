В Днепре произошли взрывы

Взрывы произошли в городе Днепре (ранее — Днепропетровск), расположенном на востоке Украины. Об этом сообщило издание «Общественное».

Подробностей на текущий момент нет, власти не комментируют ситуацию.

Сейчас в Днепропетровской области действует воздушная тревога.

8 июля сообщалось, что в Киеве под ракетный удар попала детская больница, есть пострадавшие. В городской администрации уточняли, что под удар попало токсикологическое отделение. Медицинское учреждение находится в Шевченковском районе украинской столицы.

После взрывов в Киеве Украина потребует созвать чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции с польским премьером Дональдом Туском, трансляция велась на YouTube-канале офиса украинского лидера.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили об огромных потерях в генерирующих мощностях.