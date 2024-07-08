Над Белгородской областью уничтожен беспилотник ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа был уничтожен в 23:10 мск.

Днем 8 июля дежурные средства ПВО уничтожили два дрона ВСУ над территорией Белгородской области.

Вечером в понедельник на подлете к Белгороду были сбиты несколько воздушных целей.

Утром в этот же день Вооруженные силы Украины атаковали села Ржевка и Вознесеновка Шебекинского городского округа. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в Ржевке автомобиль одного из предприятий наехал на взрывоопасный предмет. В результате двое мужчин, находившиеся в машине, получили травмы: у одного пострадавшего осколочное ранение руки.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.