Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Над Белгородской областью уничтожен беспилотник ВСУ

МО: средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

close
100%
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа был уничтожен в 23:10 мск.

Днем 8 июля дежурные средства ПВО уничтожили два дрона ВСУ над территорией Белгородской области.

Вечером в понедельник на подлете к Белгороду были сбиты несколько воздушных целей.

Утром в этот же день Вооруженные силы Украины атаковали села Ржевка и Вознесеновка Шебекинского городского округа. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в Ржевке автомобиль одного из предприятий наехал на взрывоопасный предмет. В результате двое мужчин, находившиеся в машине, получили травмы: у одного пострадавшего осколочное ранение руки.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами