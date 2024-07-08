Пентагон решил продолжать разработку МБР Sentinel, несмотря на ее растущую стоимость

Пентагон объявил о намерении продолжить разработку межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel, несмотря на то, что затраты на программу превысили первоначальные оценки на 81%. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно законодательству, при превышении бюджета на 25% работы должны быть прекращены, но существует исключение для проектов, критически важных для национальной безопасности и не имеющих альтернатив.

Заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению доктор Уильям Лаплант подтвердил, что программа Sentinel соответствует критериям для продолжения. Об этом ранее говорилось в официальном заявлении.

Лаплант поручил командованию ВВС провести реструктуризацию программы для устранения причин перерасхода и контроля над расходами в будущем. Новая стоимость программы составляет 140,9 миллиарда долларов, что на 81% выше первоначальной оценки на сентябрь 2020 года.

«Мы осознаем объем затрат, но также понимаем риски отказа от модернизации наших ядерных сил. Программа Sentinel представляет собой значимое обновление наземного компонента ядерной триады», — отметил Лаплант.

До этого стало известно, что стоимость проекта МБР Sentinel выросла на 81% по сравнению с первоначальными расчетами. Полгода назад стоимость программы Sentinel увеличилась на 37%. Тогда же прогнозировалось, что ракета поступит на вооружение примерно в 2032 году.

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