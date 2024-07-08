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В Белом доме анонсировали объявления, которые будут сделаны на саммите НАТО

Белый дом: на саммите НАТО будет несколько крупных объявлений о помощи Украине

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Andrew Harnik/AP

На саммите Североатлантического альянса (НАТО), который состоится в Вашингтоне, будет сделано несколько крупных объявлений о поддержке Украины. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, его слова приводит РИА Новости.

«Соединенные Штаты и несколько наших союзников сделают несколько крупных объявлений на этой неделе, и альянс НАТО объявит о новых шагах по укреплению военного и политического партнерства для помощи в обороне Украины», – сказал он журналистам на брифинге.

Сообщалось, что союзники дадут Украине обязательства по укреплению сил противовоздушной обороны и по финансовой помощи в объеме $40 млрд долларов в 2025 году. Государства-члены Североатлантического альянса также объявят на саммите о новом командовании в Германии по подготовке и снабжению Украины.

До этого стало известно, что члены НАТО подготовили план по обеспечению поддержки Украины на случай победы Дональда Трампа на выборах президента США. Он включает в себя три пункта: улучшение отношений с Трампом в случае его избрания, увеличение расходов на оборону в Европе, а также разработка новых мер по защите от вмешательства в дела НАТО со стороны Трампа.

Ранее в США испугались за будущее Украины из-за разлада в НАТО.

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