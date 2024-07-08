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В Минобороны сообщили, что ВСУ пытались разрушить опасные химобъекты в ДНР и ЛНР

МО РФ: ВСУ пытались разрушить опасные химические объекты в ДНР и ЛНР

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Министерство обороны РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались разрушить химически опасные объекты в Донецкой народной республике (ДНР) и Луганской народной республике (ЛНР). Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов. Его слова приводит пресс-служба Минобороны России.

По его словам, Вооруженными силами Украины (ВСУ) неоднократно предпринимались попытки разрушить химически опасные объекты на территориях ДНР и ЛНР. Кириллов отметил, что этим создавалась угроза химического поражения мирного населения.

Также он сообщил, что украинские военные в начале июня атаковали позиции Вооруженных сил РФ в Грайворонском районе Белгородской области беспилотником, который нес боеприпас с токсичным химикатом — синильной кислотой. Кроме того, по его словам, в мае 2024 года в селе Семеновка, которое находится в 10 км от Авдеевки в ДНР, ВСУ сбросили с дрона боеприпас, который после взрыва распространил пары токсичного вещества.

Ранее в ДНР нашли украинскую лабораторию, производившую отравляющие вещества.

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