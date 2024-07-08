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Путин поручил привести в порядок систему отпусков для участников СВО

Путин: необходимо наладить систему отпусков для бойцов СВО

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости привести в порядок систему отпусков для участников специальной военной операции. Его слова передает ТАСС.

«Надо в целом наладить систему отпусков для участников СВО. Там еще не все должным образом организовано, но я это знаю, будем работать над этим», — сказал российский лидер на встрече с финалистами конкурса «Это у нас семейное».

Сергей Шойгу ранее рассказал, что пятьсот тысяч мобилизованных сходили в отпуск, из них лишь несколько десятков бойцов не вернулись назад в зону специальной военной операции. «Не вернулись из отпуска 62 человека. И то по причине болезни или еще что-то», — сказал Шойгу.

До этого сообщалось, что контрактник из Перми Геогрий Надеин, участвовавший в СВО, не дожил одного дня до отпуска. Отмечается, что 18-летний курсант заключил контракт с министерством обороны, последовав за отчимом.

Ранее психолог дал советы, как забыть о работе в отпуске.

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