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В Минобороны РФ рассказали о реакции на данные о разработке Украиной «грязной бомбы»

Кириллов: западные СМИ выразили озабоченность созданием Украиной «грязной бомбы»

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Depositphotos

Министерство обороны РФ фиксирует случаи нарушения Украиной Конвенции о запрещении химического оружия, и эта информация была услышана в западных СМИ. Такое мнение на брифинге выразил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, сообщает пресс-служба МО РФ.

По словам Кириллова, целый ряд европейских и американских изданий «выразили озабоченность по поводу создания Украиной «грязной бомбы» с использованием радиохимических веществ». По его словам, они ввозятся на территорию Украины через Румынию и Польшу, что «приводит к превращению Украины в «свалку» высокоопасных отходов».

25 июня Кириллов сообщил, что документы, которые удалось заполучить российским военным в ходе проведения спецоперации на Украине, подтвердили интерес Киева к оружию массового поражения. По его словам, украинские спецслужбы разрешили Национальной академии наук проводить эксперименты двойного назначения над образцами химического, ядерного и других видов оружия.

Ранее в МИД РФ заявили о необходимости не допустить сползания мира в ядерный хаос.

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