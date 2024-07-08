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В МО РФ рассказали, как ВСУ сбросили на жителей ДНР дрон с синильной кислотой

МО: ВСУ атаковали бойцов ВС РФ в Белгородской области БПЛА с синильной кислотой

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Inna Varenytsia/Reuters

Украинские военные в начале июня атаковали позиции Вооруженных сил (ВС) РФ в Грайворонском районе Белгородской области беспилотником, который нес боеприпас с токсичным химикатом — синильной кислотой. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

По его словам, в ходе специальной военной операции армия Украины неоднократно применяла дроны с кустарными боеприпасами с синильной кислотой. Факты применения Вооруженными силами Украины (ВСУ) токсичных химикатов зафиксированы показаниями свидетелей, среди которых российские военные и мирные жители.

Кириллов отметил, что в мае 2024 года в селе Семеновка, которое находится в 10 км от Авдеевки в Донецкой народной республике (ДНР), ВСУ сбросили с дрона боеприпас, который после взрыва распространил пары токсичного вещества.

«По показаниям очевидцев, у пострадавших сельских жителей наблюдались характерные для синильной кислоты симптомы поражения: затруднение дыхания, рвота и привкус горького миндаля», — сказал Кириллов.

Он добавил, что еще один подобный случай произошел в июне в Грайворонском районе Белгородской области. Там были найдены осколки сброшенного украинским беспилотником боеприпаса. Специалисты исследовали осколки в лаборатории и подтвердили факт применения ВСУ синильной кислоты.

Ранее в ДНР нашли украинскую лабораторию, производившую отравляющие вещества.

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