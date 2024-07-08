В ДНР нашли украинскую лабораторию, производившую отравляющие вещества

Российские военные нашли в одном из населенных пунктов рядом с Авдеевкой украинскую химическую лабораторию, где производились отравляющие вещества. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов, слова которого приводит пресс-служба Минобороны РФ.



По его словам, диагностическая группа войск РХБЗ обнаружила в разрушенном здании одного из населенных пунктов в районе Авдеевки лабораторию с химическим оборудованием, американскими противогазами и польскими защитными костюмами. В пробирках находились серная кислота и цианистый калий. Эти находки позволили сделать вывод о том, что найденное оборудование использовалось для создания отравляющих веществ, отметил Кириллов.

8 июля Кириллов обвинил Вооруженные силы Украины в более чем 400 случаях применения токсичных химикатов нелетального действия в ходе спецоперации. Большинство случаев официально подтверждены аккредитованной лабораторией Минобороны России, подчеркнул он.

В конце июня начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ рассказал, что на Украину через Польшу и Румынию ввозят радиохимические вещества, из которых можно создать «грязную бомбу».

Ранее в МО РФ обвинили США в передаче нелетального химоружия третьим странам.