В МО РФ сообщили о сотнях случаев применения токсичных химикатов украинскими силами

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что в ходе спецоперации Украина применила более 400 раз токсичные химикаты нелетального действия. Его слова приводит пресс-служба Минобороны РФ.

«В ходе СВО зафиксировано более 400 случаев применения украинской стороной токсичных химикатов нелетального действия», — заявил он.

По его словам, большинство случаев официально подтверждены аккредитованной лабораторией Минобороны России.

До этого Кириллов указал на нарушение со стороны США Конвенции о запрещении химического оружия при передаче нелетального химоружия третьим странам. Он подчеркнул, что Вашингтон до сих пор хранит высокотоксичные реакционные массы на объектах по уничтожению и переносит сроки утилизации под предлогом финансовых, организационных и технических трудностей.

Ранее в ОЗХО заявляли, что данные от РФ и Украины по применению химоружия недостаточно обоснованы.