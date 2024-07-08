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В МО РФ сообщили о сотнях случаев применения токсичных химикатов украинскими силами

МО РФ: Киев в ходе СВО применил более 400 раз нелетальные токсичные химикаты

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Министерство обороны РФ

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что в ходе спецоперации Украина применила более 400 раз токсичные химикаты нелетального действия. Его слова приводит пресс-служба Минобороны РФ.

«В ходе СВО зафиксировано более 400 случаев применения украинской стороной токсичных химикатов нелетального действия», — заявил он.

По его словам, большинство случаев официально подтверждены аккредитованной лабораторией Минобороны России.

До этого Кириллов указал на нарушение со стороны США Конвенции о запрещении химического оружия при передаче нелетального химоружия третьим странам. Он подчеркнул, что Вашингтон до сих пор хранит высокотоксичные реакционные массы на объектах по уничтожению и переносит сроки утилизации под предлогом финансовых, организационных и технических трудностей.

Ранее в ОЗХО заявляли, что данные от РФ и Украины по применению химоружия недостаточно обоснованы.

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