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После атаки дронов ВСУ в Курской области загорелась больница

Смирнов: в результате атаки ВСУ загорелась крыша Суджанской районной больницы

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Inna Varenytsia/REUTERS

В результате нескольких атак украинских дронов произошло возгорание крыши здания Суджанской районной больницы. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

«На месте работают пожарные службы и дополнительные машины скорой помощи. На данный момент люди эвакуированы. Пострадавших нет», — написал он.

8 июля Смирнов сообщал, что дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины атаковали деревню и больницу в Курской области, пострадали два человека. Известно, что пострадали жители деревни Рубанщина: один житель получил осколочное ранение, другой — был контужен.

Накануне вечером в трех населенных пунктах Курской области было нарушено электроснабжение в результате атаки украинских беспилотников. Всего за день ВСУ атаковали восемь населенных пунктов региона.

Ранее несколько населенных пунктов Белгородской области атаковали дроны.

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