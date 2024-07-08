В Николаевской области на юге Украины произошел взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

Однако других подробностей журналисты не привели. Сейчас в регионе действует воздушная тревога.

Этим же утром в городе Каменское в Днепропетровской области на юго-востоке Украины произошли взрывы. Взрывы также продолжают раздаваться в Кривом Роге Днепропетровской области. В этот день уже трижды сообщалось о прилетах в городе.

«Страна.ua» также сообщала о взрывах в Днепре. Кроме того, в соцсетях местные жители заявляли о прилетах в городе Скадовске.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее сообщалось, что Киев атаковали гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».