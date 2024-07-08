В подполье заявили об ударе РФ по заводу с защитой для танков в Кривом Роге

В городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины под удар попало здание предприятия, где обшивали защитными сетками тяжелую военную технику. Об этом со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева сообщает РИА Новости.

По данным подпольщика, удар пришелся по зданию горно-обогатительной компании «Метинвест», где было налажено производство металлических сеток для установки их на боевые машины пехоты (БМП) и танки.

Монтаж их на боевую технику производился прямо на месте, часть продукции направлялась на другие предприятия Украины аналогичного профиля, заверил Лебедев.

Согласно данным источников координатора подполья, перед ударом на предприятие прибыла группа военных в сопровождении гражданских лиц.

7 июля подполье сообщило об ударах ВС РФ по заводу в Харьковской области. По словам Лебедева, ударом нескольких БПЛА «Герань» были уничтожены цистерны с горюче-смазочными материалами, склад с боекомплектами и здание, которое использовалось Вооруженными силами Украины (ВСУ) как место дислокации.

Ранее сообщалось, что ВС РФ поразили состав с техникой ВСУ в Лозовой.