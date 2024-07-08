Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В подполье заявили об ударе РФ по заводу с защитой для танков в Кривом Роге

Лебедев: ВС РФ ударили по заводу в Кривом Роге, где делали защиту для танков

close
100%
Sergei Karazy/Reuters

В городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины под удар попало здание предприятия, где обшивали защитными сетками тяжелую военную технику. Об этом со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева сообщает РИА Новости.

По данным подпольщика, удар пришелся по зданию горно-обогатительной компании «Метинвест», где было налажено производство металлических сеток для установки их на боевые машины пехоты (БМП) и танки.

Монтаж их на боевую технику производился прямо на месте, часть продукции направлялась на другие предприятия Украины аналогичного профиля, заверил Лебедев.

Согласно данным источников координатора подполья, перед ударом на предприятие прибыла группа военных в сопровождении гражданских лиц.

7 июля подполье сообщило об ударах ВС РФ по заводу в Харьковской области. По словам Лебедева, ударом нескольких БПЛА «Герань» были уничтожены цистерны с горюче-смазочными материалами, склад с боекомплектами и здание, которое использовалось Вооруженными силами Украины (ВСУ) как место дислокации.

Ранее сообщалось, что ВС РФ поразили состав с техникой ВСУ в Лозовой.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами