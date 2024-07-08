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В России заявили о потерях среди иностранных специалистов по HIMARS

МО: ВС РФ уничтожили 3 пусковые установки HIMARS и 10 иностранных специалистов

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AFLO/Global Look Press

Российские военные при помощи самолетов, беспилотников, ракетных войск и артиллерии уничтожили три пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и до десяти иностранных специалистов, обслуживавших данные системы. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России.

Кроме того, силы РФ поразили скопления военнослужащих и военной техники ВСУ в 122 районах в зоне проведения спецоперации, уточнили в министерстве.

По данным ведомства, средствами противовоздушной обороны (ПВО) за сутки было сбито четыре управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, пять реактивных снарядов HIMARS американского производства и 30 дронов.

Также Минобороны РФ сообщило, что российские военные уничтожили танк Abrams в Донецкой народной республике (ДНР), отразили пять контратак группировок ВСУ.

В общей сложности с начала СВО российские войска уничтожили 626 самолетов, 277 вертолетов, 27344 беспилотника, 540 зенитных ракетных комплексов, 16528 танков и другой украинской техники.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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Операция на Украине
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