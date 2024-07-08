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Российские силы ударили по объектам ВПК и авиабазам на Украине

МО РФ: силы России ударили высокоточным оружием по объектам ВПК, авиабазам ВСУ

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РИА Новости

Российские силы нанесли высокоточным оружием удары по объектам военной промышленности Украины и авиабазам Вооруженных сил страны. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что удары были нанесены «в ответ на попытки нанесения киевским режимом ущерба объектам российской энергетики и экономики».

«Цели удара достигнуты. Назначенные объекты поражены», — резюмировали в Минобороны РФ.

По данным Telegram-канала «Военная хроника», Киев 8 июля принял удар не менее трех российских гиперзвуковых ракет «Кинжал». При этом одна ракета поразила цель на юго-западе столицы Украины, где находится аэродром Жуляны. В украинских пабликах публиковались фотографии дымных столбов, висящих над Киевом после серии взрывов.

До этого украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что три подстанции в Киеве разрушены или повреждены в результате ударов российских сил. В компании добавили, что специалисты пытались запитать столицу Украины от резервных источников. Сколько абонентов при этом осталось без света — не уточнялось.

Ранее подполье заявило о взрывах на аэродромах в Киеве и Киевской области.

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Операция на Украине
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