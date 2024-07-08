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В Киеве снова раздались взрывы

«Главред»: в Киеве снова раздались взрывы на фоне воздушной тревоги

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Телеграм-канал «Киевский Движ»

В Киеве снова раздались взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщило украинское издание «Главред».

В понедельник 8 июля украинские СМИ сообщали о серии взрывов в столице. После чего в городе зафиксировали задымление в ряде районов.

Днем киевская городская военная администрация сообщила, что в столице под ракетный удар попала детская больница «Охматдет». Медицинское учреждение находится в Шевченковском районе города.

Telegram-канал «Военная хроника» сообщал, что по территории Киева ударили гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Согласно публикации, ракета поразила цель на юго-западе столицы Украины, где находится аэродром Жуляны. В украинских пабликах распространяли фотографии дымных столбов, висящих над городом после серии взрывов.

При этом киевская областная военная администрация сообщала, что системы противовоздушной обороны отражали ракетную атаку по украинской столице.

Российские власти неоднократно официально заявляли, что наносят удары только по украинской военной инфраструктуре. Обычно в таких случаях в различных регионах Украины объявляется воздушная тревога.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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