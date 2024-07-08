Стало известно о пострадавшем чиновнике во время обстрела ВСУ Херсонской области

Глава территориального управления Алешкинского округа получил травмы во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракетой Himars по его дому в Херсонской области. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.

По его словам, все случилось 7 июля ориентировочно в 22:30 мск. Один снаряд попал в домовладение начальника территориального управления Алешкинского МО. Помимо чиновника травмы получил еще один человек, отметил Василенко, их обоих доставили к медикам.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что четыре жителя Херсонской области пострадали во время обстрела ВСУ сел на левом берегу Днепра. За прошлые сутки по населенным пунктам левобережья ВСУ выпустили 40 снарядов из ствольной артиллерии, целясь по гражданской инфраструктуре.

Так, в Алешкинском муниципальном округе после попадания ракеты Himars ранения получили два человека, а также поврежден частный дом. В селе Васильевка Каховского МО взорвался снаряд и ранил человека, а также задел домостроение. В Новой Каховке в результате взрыва дрона травмы получила 73-летняя местная жительница.

Ранее командир ВСУ получил 20 лет за обстрел дома в Мариуполе.