В Днепре на Украине после взрывов повреждено предприятие

Предприятие получило повреждения в результате серии взрывов в городе Днепре на юго-востоке Украины. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак в Telegram-канале.

«В Днепре повреждения получили многоэтажка, предприятие...» — написал чиновник.

Утром 8 июля серия взрывов произошла в Кривом Роге Днепропетровской области. В это время на всей территории Украины действовала воздушная тревога.

Также сообщалось о взрывах в городе Каменское в Днепропетровской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.