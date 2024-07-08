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Несколько жителей Херсонской области пострадали при атаке ВСУ сел левобережья Днепра

Сальдо: четыре жителя Херсонской области пострадали во время атаки ВСУ

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Четыре жителя Херсонской области пострадали во время обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) сел на левом берегу Днепра. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.

По его словам, за сутки по населенным пунктам левобережья ВСУ выпустили 40 снарядов из ствольной артиллерии, целясь по гражданской инфраструктуре.

Так, в Алешкинском муниципальном округе после попадания ракеты Himars ранения получили два человека, а также поврежден частный дом. В селе Васильевка Каховского МО взорвался снаряд и ранил человека, а также задел домостроение. В Новой Каховке в результате взрыва дрона травмы получила 73-летняя местная жительница.

Всем пострадавшим помогли медики, их жизням ничего не угрожает.

8 июля ВСУ в течение часа дважды обстреляли Кременную в Луганской народной республики, пострадали два мирных жителя, сообщил глава Кременского муниципального округа Вячеслав Третьяков. По его словам, удар был нанесен по центру города. В результате атаки 15 квартир одного из многоэтажных домов получили повреждения, перебит газопровод среднего давления, повреждены линии электропередачи, вследствие чего шесть улиц обесточены.

Ранее командир ВСУ получил 20 лет за обстрел дома в Мариуполе.

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