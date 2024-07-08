Российский летчик рассказал, как украинские вербовщики хотели перевезти его семью

Российский летчик, которого пытались завербовать из Киева, рассказал, что украинские спецслужбы оформили его семье польские документы и счет в банке. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

По задумке вербовщиков, родственники пилота должны были выехать сначала в Турцию, а затем через Молдавию на Украину. В ведомстве пояснили, что Молдавию выбрали для операции по угону Ту-22М3, потому что украинские спецслужбы «действуют там вольготно».

В ФСБ отметили, что украинские спецслужбы в погоне за «медийной победой» используют шантаж и обман, однако пренебрегают конспирацией, из-за чего их планы рушатся.

Утром 8 июля ФСБ заявила, что помешала украинской разведке организовать угон российского бомбардировщика. По словам самого военного, на него вышел представитель украинских спецслужб, представившийся Павлом, и просил данные о самолете, бортовые номера, технические документы, а затем предложил угнать Ту-22М3. Военный летчик заявил, что за это ему предлагали за содействие $3 млн и гражданство Италии.

«Предложил угнать боевой самолет на территорию Украины, но не просто самолет, а дальний бомбардировщик ракетоносец, носитель ядерного оружия», — добавил он.

После этого летчик пошел к командованию и все рассказал.

Ранее угнавший танк Т-64 и перешедший на сторону России бывший военнослужащий ВСУ Максим Лихачев получил паспорт РФ.