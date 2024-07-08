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В силовых структурах заявили о взрывах на украинском военном аэродроме

ТАСС: военный аэродром Озерное в Житомирской области поражен ракетным ударом

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Yin Bogu/Xinhua/Global Look Press

Взрывы раздаются на военном аэродроме Озерное, который расположен в 12 км южнее украинского города Житомир. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Множественные взрывы на военном аэродроме Озерное в Житомирской области, после пусков ракет с бортов ракетоносцев», — сказал источник агентства.

Подробности не приводятся.

Утром 8 июля ФСБ сообщала, что ее сотрудники предотвратили угон стратегического бомбардировщика Ту-22М3.

В спецслужбе заявили, что оперативные мероприятия ФСБ России при пресечении этой операции украинских спецслужб позволили российским войскам получить сведения для нанесения удара по аэродрому ВС Украины Озерное.

Telegram-канал «Военная хроника» также заявил, что Киев подвергся атаке гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». По его данным, было выпущено не менее трех ракет.

Ранее сообщалось об уничтожении двух пусковых установок Patriot на украинском аэродроме.

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Операция на Украине
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