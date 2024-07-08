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В Киеве сообщили об эвакуации станции метро на фоне взрывов

«Страна»: рядом со станцией метро «Лукьяновская» в Киеве произошел взрыв

В районе станции метро «Лукьяновская» в Киеве раздался взрыв. Об этом пишет издание «Страна».

Местные жители опубликовали видео и фото, на которых виден густой черный дым. По данным местных пабликов, в этом районе упал снаряд. Очевидцы отметили, что станцию метро «Лукьяновская» эвакуировали.

До этого Telegram-канал «Военная хроника» сообщал, что Киев принял удар не менее трех российских гиперзвуковых ракет «Кинжал». По его данным, одна ракета поразила цель на юго-западе столицы Украины, где находится аэродром Жуляны. В украинских пабликах распространяются фотографии дымных столбов, висящих над Киевом после серии взрывов.

8 июля Киевская областная военная администрация сообщала, что системы противовоздушной обороны отражают ракетную атаку по украинской столице. Местные средства массовой информации писали о серии сильных взрывов в Киеве.

Ранее сообщалось об атаке ВС РФ по аэродромам в Киеве и Киевской области.

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