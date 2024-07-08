Украинские СМИ сообщили о взрывах в Скадовске

В городе Скадовске на Украине утром 8 июля произошли взрывы. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

«Сообщают о взрывах в Кропивницком районе и Скадовске», — говорится в сообщении.

В настоящее время воздушная тревога действует на всей территории Украины. Сообщается о взрывах в Кривом Роге, Днепре, Киевской и Одесской областях и ряде других регионов страны. По предварительной информации, речь идет о ракетном обстреле.

До этого сообщалось, что в Сумской области взрыв повредил объект критической инфраструктуры. Что именно было повреждено, не уточняется.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее сообщалось, что Киев подвергся атаке гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».