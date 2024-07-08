В украинском городе произошли взрывы

Взрывы произошли в Кривом Роге Днепропетровской области на Украине. Об этом сообщает агентство РБК-Украина.

Отмечается, что это вторая серия взрывов за сутки в городе.

В настоящее время на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

В ночь на 8 июля взрыв произошел в Харьковской области. В регионе была объявлена воздушная тревога.

Накануне в Мелитополе в Запорожской области в течение дня зафиксировали два взрыва. Владимир Рогов заявил, что российская система противовоздушной обороны сбила ракеты Вооруженных сил Украины над городом.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.