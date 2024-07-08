Глава ДНР рассказал о ежедневном продвижении ВС РФ в районе Горловки

Подразделения Вооруженных сил России каждый день продвигаются в районе Горловки, отодвигая фронт от этого населенного пункта, который регулярно обстреливают украинские войска. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Уже на Горловском направлении мы видим ежедневное продвижение и отодвигание линии фронта от обстреливаемой Горловки. Это Дзержинское направление», — сообщил Пушилин.

7 июля Минобороны РФ сообщило, что российские подразделения группировки войск «Центр» освободили поселок Чигари под Горловкой.

Как объяснили ТАСС в силовых структурах ДНР, взятие населенного пункта позволит снизить количество обстрелов Горловки со стороны украинской армии и расширит плацдарм Вооруженных сил РФ на этом участке фронта.

Ранее член Общественной палаты РФ Владимир Рогов объяснил, почему новые регионы стали щитом России.