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Глава ДНР рассказал о ежедневном продвижении ВС РФ в районе Горловки

Пушилин: войска РФ ежедневно отодвигают фронт от обстреливаемой ВСУ Горловки

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Александр Сухов/РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил России каждый день продвигаются в районе Горловки, отодвигая фронт от этого населенного пункта, который регулярно обстреливают украинские войска. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Уже на Горловском направлении мы видим ежедневное продвижение и отодвигание линии фронта от обстреливаемой Горловки. Это Дзержинское направление», — сообщил Пушилин.

7 июля Минобороны РФ сообщило, что российские подразделения группировки войск «Центр» освободили поселок Чигари под Горловкой.

Как объяснили ТАСС в силовых структурах ДНР, взятие населенного пункта позволит снизить количество обстрелов Горловки со стороны украинской армии и расширит плацдарм Вооруженных сил РФ на этом участке фронта.

Ранее член Общественной палаты РФ Владимир Рогов объяснил, почему новые регионы стали щитом России.

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