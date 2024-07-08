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ВСУ атаковали два села в Белгородской области, есть пострадавшие

Гладков: в селах Ржевка и Вознесеновка пострадали три человека после атаки ВСУ

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Inna Varenytsia/REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали села Ржевка и Вознесеновка Шебекинского городского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, в селе Ржевка служебный автомобиль одного из предприятий наехал на взрывоопасный предмет. В итоге двое мужчин, которые были в машине, получили ранения: у одного пострадавшего осколочное ранение руки, у второго — осколочное ранение ноги. Бригады скорой доставили их в больницу Белгорода.

Также в Ржевке ВСУ три раза атаковали территорию с помощью дронов. Так, один беспилотник попал в частный жилой дом и повредил кровлю. Осколки второго дрона посекли автомобиль. Третий беспилотник взорвался возле магазина, из-за чего загорелась сухая трава, но пожар быстро потушили.

В селе Вознесеновка украинский беспилотник попал по автобусу, в котором пострадал водитель. У мужчины осколочные ранения брюшной полости, лица, рук и ног. Пострадавшего отвезли в Шебекинскую Центральную районную больницу.

Ранее российские военные уничтожили над Воронежской областью дрон ВСУ.

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