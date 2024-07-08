ФСБ заявила об огневом поражении аэродрома ВСУ после попытки угона бомбардировщика

Оперативные мероприятия ФСБ России при пресечении попытки угона стратегического бомбардировщика Ту-22М3 позволили российским войскам получить сведения для нанесения удара по аэродрому ВС Украины Озерное, который находится в 12 км южнее украинского города Житомир. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, передает ТАСС.

«В ходе оперативной игры российскими контрразведчиками получены сведения, которые помогли нашим вооруженным силам нанести огневое поражение по аэродрому ВСУ Озерное», — говорится в сообщении.

Термин «оперативная игра» использовался советскими органами госбезопасности. Он означает систему oпераций и мероприятий, в ходе которых силовики от имени и при участии двойного агента направляют противнику различного рода дезинформацию.

Утром 8 июля ФСБ заявила, что помешала украинской разведке организовать угон бомбардировщика-носителя ядерного оружия Ту-22М3 на Украину. По данным спецслужбы, для этого она планировала завербовать российского военного летчика, предложив ему денежное вознаграждение и гражданство Италии.

Ранее российский летчик угнал вертолет Ми-8 на Украину.