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ФСБ заявила об огневом поражении аэродрома ВСУ после попытки угона бомбардировщика

ФСБ: оперативная игра при пресечении угона Ту-22 помогла ударить по аэродрому ВСУ

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bbbreaking/Telegram

Оперативные мероприятия ФСБ России при пресечении попытки угона стратегического бомбардировщика Ту-22М3 позволили российским войскам получить сведения для нанесения удара по аэродрому ВС Украины Озерное, который находится в 12 км южнее украинского города Житомир. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, передает ТАСС.

«В ходе оперативной игры российскими контрразведчиками получены сведения, которые помогли нашим вооруженным силам нанести огневое поражение по аэродрому ВСУ Озерное», — говорится в сообщении.

Термин «оперативная игра» использовался советскими органами госбезопасности. Он означает систему oпераций и мероприятий, в ходе которых силовики от имени и при участии двойного агента направляют противнику различного рода дезинформацию.

Утром 8 июля ФСБ заявила, что помешала украинской разведке организовать угон бомбардировщика-носителя ядерного оружия Ту-22М3 на Украину. По данным спецслужбы, для этого она планировала завербовать российского военного летчика, предложив ему денежное вознаграждение и гражданство Италии.

Ранее российский летчик угнал вертолет Ми-8 на Украину.

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