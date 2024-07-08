Российские военные уничтожили над Воронежской областью дрон ВСУ

В ночь на 8 июля дежурные средства противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили над Воронежской областью украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Как заверил чиновник, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Других подробностей он не привел.

Утром 8 июля министерство обороны РФ сообщило, что системы ПВО уничтожили два беспилотника над Белгородской и Воронежской областями.

Накануне вечером силы ПВО сбили над Воронежской областью несколько дронов.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.